Укрзалізниця торік перевезла до ЄС та зворотно майже 1 мільйон пасажирів

Упродовж 2019 року Укрзалізниця перевезла з України до країн Європейського Союзу та у зворотному напрямку 942,1 тис. пасажирів, що майже на 15% більше, ніж у 2018 році.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Упродовж 2019 року Укрзалізниця перевезла до країн Європейського Союзу та зворотно 942,1 тис. пасажирів, що на 14,9 % більше показника 2018 року", — йдеться в повідомленні.

Найпопулярнішим українсько-європейським маршрутом став Київ — Перемишль — Київ. Поїздами №715/716 та №705/706, які курсують на цьому напрямку, торік подорожували понад 482 тис. пасажирів.

Також мали попит послуги поїздів №67/68 Київ — Варшава — Київ (61 тис. пасажирів за 2019 рік); № 35/36 Одеса — Перемишль — Одеса (59 тис. пасажирів) та №31/32 Київ — Рига — Київ (24 тис. пасажирів).

Як повідомлялося, у 2018 році Укрзалізниця перевезла до Європейського Союзу та зворотно 676 тис. пасажирів, що майже удвічі більше, ніж за 2017 рік.