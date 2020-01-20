Укрзалізниця на новорічні свята перевезла понад 3,3 мільйона пасажирів

Цьогоріч за період новорічно-різдвяних свят Укрзалізниця перевезла понад 3,3 мільйона пасажирів, що на 6,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Під час цьогорічних зимових свят у поїздах далекого сполучення та швидкісних Укрзалізниця перевезла понад 3,3 млн пасажирів. Це на 6,5 % більше показника минулого року, коли було перевезено 3,1 млн пасажирів", — ідеться у повідомленні.

В Укрзалізниці нагадали, що на період зимових свят було призначено 49 додаткових пасажирських поїздів, які здійснили 403 рейси та перевезли 474 тис. пасажирів. Також за цей час цілорічними поїздами УЗ перевезла 2,2 млн пасажирів, швидкісними — 336 тис. пасажирів, а регіональними — 263 тис.