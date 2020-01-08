Із 23 січня швидкісний поїзд Київ — Кривий Ріг курсуватиме щоденно
Укрінформ
Із 23 січня 2020 року року швидкісний поїзд Інтерсіті Київ — Кривий Ріг почне курсувати щоденно.
Про це повідомляє пресслужба АТ “Укрзалізниця”.
“Укрзалізниця збільшує періодичність курсування швидкісного поїзда Інтерсіті №740 Київ — Кривий Ріг. З 23 січня цього року поїзд курсуватиме щоденно замість через день”, - йдеться у повідомленні.
Наразі поїзд №740 відправляється з Києва о 17:22 та прибуває до Кривого Рогу о 23:09. У зворотньому напрямку з Кривого Рогу поїзд вирушає о 06:15 та прибуває до Києва об 11:53.
Як повідомляв Укрінформ, експрес Київ — Кривий Ріг Укрзалізниця запустила у листопаді 2016 року.