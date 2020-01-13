Із 2021 року запрацюють нові правила безвізу з ЄС - що зміниться

З 2021 року ЄС запроваджує Європейську інформаційну систему авторизації подорожей – ETIAS. За її правилами, потрібно буде отримувати попередній дозвіл, і кожна така заявка обійдеться у 7 євро.

Про це та інші важливі зміни в умовах безвізових поїздок до ЄС з 2021 року повідомляє Місія України при Євросоюзі у Facebook.

"З 2021 року ЄС запроваджує Європейську інформаційну систему авторизації подорожей (ETIAS), що означає внесення змін до умов безвізових подорожей до ЄС для громадян третіх країн (тобто з 2021 року ці зміни стосуватимуться не тільки України, але й, наприклад, громадян Австралії, Бразилії, Великої Британії, Канади, США та Японії)", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ініціатива щодо створення ETIAS виникла ще у квітні 2016 року в рамках підготовки Європейською Комісією пропозицій щодо посилення безпеки на зовнішніх кордонах ЄС.

Восени 2018 року Європейський Союз схвалив необхідні законодавчі рішення про ETIAS, яка поширюватиметься на громадян третіх країн, що користуються правом безвізового в’їзду на територію Євросоюзу.

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"Як це працюватиме: з 2021 року перед поїздкою до держав-членів ЄС громадянам України необхідно буде отримати попередній дозвіл на поїздку шляхом подання онлайн-заявки. Видача авторизації на подорож займатиме декілька хвилин у разі відсутності застережень у правоохоронних органів ЄС або елементів, що потребують подальшого вивчення", - пояснюють в Місії України при ЄС.

За кожне звернення заявник повинен буде сплатити комісію в розмірі 7 євро (для осіб, молодших 18 та старших 70 років - безкоштовно). Авторизація буде дійсна протягом 3 років або до завершення терміну дії проїзного документа, зареєстрованого при поданні заявки.

Як підкреслено в повідомленні, Європейська інформаційна система авторизації подорожей не є аналогом візової системи. Йдеться лише про простий дозвіл до поїздки. У разі відмови у в’їзді через ETIAS, особа матиме право подати апеляцію на рішення системи.

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Попередня авторизація дозволить Європейському Союзу завчасно ідентифікувати осіб, що можуть становити міграційну/безпекову загрозу та значно підвищить безпеку зовнішніх кордонів ЄС, зазначили в українській місії.

Нова система також дозволить суттєво зменшити кількість відмов у в’їзді до ЄС безпосередньо при перетині кордону, адже подорожуючі будуть знати завчасно, чи не має у держав-членів ЄС застережень щодо їхньої поїздки.

Фото: Getty Images