Україна втратила дві позиції у рейтингу престижності паспортів

За підсумками 2019 року Україна опинилася на 43-й сходинці у рейтингу престижності паспортів світу, втративши дві позиції порівняно з попереднім роком.

Про це повідомляє Henley & Partners.

Лідерство у рейтингу здобула Японія – її громадяни можуть відвідувати без візи 191 країну. У топ-3 також увійшли Сінгапур та Південна Корея. Остання розділяє третю сходинку з Німеччиною.

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Кількість країн, які безвізово (або з візою по прибуттю) можуть сьогодні відвідувати громадяни України, становить 128.