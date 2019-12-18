Українці їздитимуть до РФ за закордонними паспортами із 1 березня 2020 року

З 1 березня 2020 року виїзд до Росії громадян України буде здійснюватися на підставі закордонного паспорта.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

"З 1 березня 2020 року перетин кордону з РФ буде здійснюватися на підставі закордонного паспорта, але тільки для громадян України, що виїжджають з України на територію РФ", - написав Гончарук і зауважив, що таке рішення було ухвалене на засіданні Уряду 18 грудня.

Він додав, що при в’їзді громадян України з території РФ на територію України Державна прикордонна служба України здійснюватиме безперешкодний пропуск громадян України і за внутрішніми паспортами та свідоцтвами про народження.