Гончарук розказав, які питання розгляне "безпековий Кабмін"

На сьогоднішньому "безпековому" засіданні Кабмін розгляне, зокрема, питання щодо перетину кордону з РФ на підставі закордонного паспорта, створення єдиного центру даних для посилення кібербезпеки.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив у Facebook.

"Сьогодні у нас "безпековий Кабмін". На засіданні розглянемо такі питання: удосконалення порядку надання громадянства України особам, котрі зазнали політичних переслідувань через захист України; здійснення перетину кордону з РФ на підставі закордонного паспорта; створення єдиного центру даних для посилення кібербезпеки; міжнародний пункт контролю на залізничній станції “Львів", - написав Гончарук.

Він також зауважив, що уряд розгляне питання про посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про замінування будівель, лікарень та інших суспільно важливих об'єктів.

Згідно з порядком денним Кабмін 18 грудня розгляне проєкт розпорядження про виплату одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції та особам, які отримали інвалідність внаслідок участі в АТО, та низку інших питань.