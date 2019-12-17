Другий етап медреформи: Гончарук назвав дедлайн для областей

Області мають ще місяць для завершення підготовки медичних закладів до другої ланки реформ.

Як повідомив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Телеграм-каналі, про це він сказав під час наради із головами облдержадміністрацій.

«В областей є ще місяць для завершення підготовки медичних закладів до другої ланки реформи. До 31 січня 2020 року голови ОДА мають забезпечити автономізацію та комп'ютеризацію медзакладів у себе в областях. Наразі комп’ютеризовано лише 40% лікарень. Це катастрофічно мало», - зазначив Гончарук.

За його словами, вже з лютого Національна служба здоров'я розпочне укладати договори з лікарнями. Без цього документа лікарня не зможе отримати фінансування. Власником лікарень є місцева влада і це — її відповідальність.

«Всі втомилися від обіцянок. Людям потрібні результати. Особливо в такій надважливій сфері як охорона здоров’я», - підкреслив Глава уряду.

Він також зазначив, що реалізацію медреформи тримає на особистому контролі. «Ми запровадимо чіткі показники ефективності для всіх керівників областей і будемо контролювати їх виконання», - додав Гончарук.