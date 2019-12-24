Кабмін затвердив безвіз із Колумбією та Еквадором

Кабінет міністрів України у вівторок, 24 грудня, затвердив безвізовий режим з Колумбією та Еквадором.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Безвізовий режим з Колумбією та Еквадором. Щойно затвердили міжнародні угоди з урядами двох країн про взаємне скасування візових вимог. Українці зможуть подорожувати без віз на 90 днів упродовж 180 днів", - зазначив він.

Раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що домовився про взаємний безвізовий режим з Колумбією та Еквадором, а також про покращення умов в'їзду до Шрі-Ланки та Саудівської Аравії.