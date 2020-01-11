Капела "Дударик" влаштує "Ретро коляду" у Львові

У Львівському гарнізонному храмі Св. Петра і Павла в четвер, 16 січня, відбудеться великий різдвяний концерт "Ретро коляда" від Державної академічної хорової капели "Дударик".

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"Хто ще пам’ятає концерти "Дударика" 20-30 років тому? Тепло, різдвяна містерія, хори а капела, дзвіночки. Мій батько, Микола Кацал, вкладав увесь хист і душу у ці концерти. Ще було одне — ми через одного співали "Син Божий народився", всупереч системі і наражаючи Кацала на небезпеку тюрми. Мене попросила мама зробити такий концерт. Так, щоб вініл потік і було чутно потріскування гноту свічки, щоб запахло кутею і медом, такий має бути концерт", – сказав організатор "Ретро коляди", керівник "Дударика" Дмитро Кацал.

Зазначається, що концерт буде безкоштовним, але відвідувачів проситимуть зробити пожертву на реставраційні роботи гарнізонного храму.

Розпочнеться захід о 20:00.

Капелу "Дударик" 1971 року заснував Микола Кацал за сприяння Українського музичного товариства у Львові. За майже 50 років концертної діяльності капела дала кілька тисяч концертів у найпрестижніших концертних залах України і світу, серед яких Карнегі Хол, собор Паризької Богоматері, Ванкувер Ейр Плейс, Варшавська філармонія тощо.