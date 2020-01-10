Луганщина і Львівщина проведуть "Вертеп-Fest" у Попасній
Укрінформ
У Попасній Луганської області в суботу, 11 січня, відбудеться ІІ районний фестиваль-конкурс "Вертеп-Fest" за участю гостей зі Львова.
Про це повідомляє пресслужба Попаснянської районної державної адміністрації.
"До участі у фестивалі долучаться місцеві народні колективи та гості з Сокальського району Львівської області", - йдеться у повідомленні.
На жителів Луганщини чекатиме дійство на площі Миру з відтворенням українських звичаїв, обрядів та традицій, а також веселі конкурси та розваги.
Варто зазначити, що Луганська та Львівська області – ініціатори спільного культурно-освітнього проєкту "Змінимо країну разом", який реалізується з 2016 року.
Фото: @odalug