У Чернігові "водитимуть козу" й варитимуть оригінальний борщ

У суботу, 11 січня, на Красній площі Чернігова відбудуться святковий концерт "Щедрик", фестиваль українських традицій "Де коза ходить, там жито родить" та "Борщ-party", на якому традиційну страву варитимуть з "цікавими інгредієнтами".

Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.

"По закінченню програми "Щедрик" естафета перейде до фестивалю українських традицій "Де коза ходить, там жито родить", який розпочнеться з 16.00 год. На головній сцені міста виступатимуть, зокрема, етногурти "Баламути" та "Ясно-Красно", – йдеться а повідомленні.

Зазначається, що концертну програму "Щедрик" підготували відомі чернігівські колективи – народні аматорські хори "Десна" та "Калина".

А під час кулінарного заходу під назвою "Борщ-party", що відбудеться в межах роботи всіх охочих пригощатимуть "сіверським борщем", який готуватимуть з додаванням цікавих інгредієнтів. Із традиціями його приготування ознайомлять "відомі експерти".