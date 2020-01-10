У Полтаві влаштують "Свято сала"

Наступної неділі, 19 січня, на Театральній площі Полтави відбудеться фестиваль "Свято сала".

Про це повідомляє пресслужба Полтавської міської ради.

"19 січня 2020 року на Тетатральній площі о 12:00 відбудеться традиційний полтавський фестиваль "Свято сала" та закриття головної ялинки міста", - йдеться в повідомленні.

На гостей фестивалю чекає концерт, а також ігри й розваги для дітей та дорослих, майстер-класи, новорічний ярмарок, виставка декоративно-ужиткового мистецтва "Містечко майстрів", цікаві конкурси з тематичними подарунками та смачними сюрпризами й святкова фотозона.