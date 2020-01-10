У Полтаві влаштують "Свято сала"
Укрінформ
Наступної неділі, 19 січня, на Театральній площі Полтави відбудеться фестиваль "Свято сала".
Про це повідомляє пресслужба Полтавської міської ради.
"19 січня 2020 року на Тетатральній площі о 12:00 відбудеться традиційний полтавський фестиваль "Свято сала" та закриття головної ялинки міста", - йдеться в повідомленні.
На гостей фестивалю чекає концерт, а також ігри й розваги для дітей та дорослих, майстер-класи, новорічний ярмарок, виставка декоративно-ужиткового мистецтва "Містечко майстрів", цікаві конкурси з тематичними подарунками та смачними сюрпризами й святкова фотозона.