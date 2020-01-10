Ювілейний, 25-й фестиваль "Червене вино-2020" стартував у Мукачеві. Сорок найкращих виноробів впродовж п’яти днів презентуватимуть свої вина на найбільшому винному фесті країни.

Про це повідомляють у Мукачівській міській раді.

"У Мукачеві стартував 25-й, ювілейний фестиваль "Червене вино-2020". Урочисте відкриття фесту відбудеться сьогодні вже о 15-й годині, фестивальне працює зранку. Сорок найкращих виноробів впродовж п’яти днів презентуватимуть свої вина. Визначення та нагородження переможців відбудеться вже в неділю", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ярмаркове містечко працюватиме до 14 січня включно щодня з 10:00 до 22:00. На мукачівців та гостей міста чекає насичена програма та виступи відомих закарпатських гуртів "Рокаш", "Марина і Компанія", "Вандор", а також виступи фольклорних колективів краю, ансамблів, колядників, естрадних виконавців.

У Мукачеві стартував 25-й фестиваль «Червене вино - 2020» / Фото: Мукачівська міська рада.

Як інформують у міськраді, "Червене вино" – найбільший винний фестиваль країни. Крім того, це ще й гастрономічне свято. Цьогоріч розмаїття закарпатської кухні вражає навіть вибагливих гурманів. Скуштувати тут можна й страви грузинської кухні, серед яких пахлава, чурчхела та інші. Родзинкою цьогорічного фесту є презентація вин самими господарями.

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На згадку про незабутні враження можна зробити чудові світлини на фоні тематичних локацій, яких цьогоріч на фестивалі аж сім.

Нагадаємо, "Червене вино" було започатковано 1996-го. Щороку фестиваль традиційно проводиться на свято Святого Василя, яке відзначається 14 січня, збираючи велику кількість мешканців та гостей з усіх куточків України та ближнього закордоння.