На різдвяному Food Fest у Вінниці представлять страви регіональних кухонь

У Вінниці в суботу, 11 січня, розпочнеться Різдвяний Food Fest, на якому представлять страви 25 регіональних кухонь країни.

Про це йдеться на сторінці фестивалю у Facebook.

"Різдвяний Vinnytsia Food Fest: 25 кухонь з різних регіонів України. Смачний Vinnytsia Food Fest триватиме з 11 по 14 січня у Центральному міському парку. До food-кортів і тематичних фотозон приєднаються кулінарне шоу "Майстер-шеф", караоке-шоу та танцювальний марафон", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що упродовж чотирьох днів на алеях парку працюватимуть ятки зі смаколиками, лаунжзони, зони обігріву.

Близько 30 учасників зі всієї України готуватимуть свої страви за регіональними рецептами. Зокрема, учасники із Західної України запропонують скуштувати колоритний бограч, банош, крумплі, лечо, наливки та глінтвейни.

Також гості фесту зможуть спробувати п’ять видів шашлику, 30 різновидів крафтових сирів. Десять яток пропонуватимуть вина, наливки та глінтвейни.

Також у програмі фестивалю – страви від учасників шоу "Майстер-шеф", дегустація куті та кулінарні змагання, фестиваль народної творчості.

Food Fest буде благодійним, у кожній ятці розмістять скриньки для пожертв на допомогу молодій мамі Тетяні Голоті, яка вже другий рік бореться з раком. Окрім того, всю їжу, яка залишиться після фестивалю, передадуть для безхатченків, а рештки харчів - у притулки для тварин.