Маріуполь готується до фестивалю колядок

У Маріуполі, що на Донеччині, в неділю, 12 січня, пройде фестиваль колядок, в якому братимуть участь представники різних областей України.

Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

"12 січня у Маріуполі відбудеться фестиваль колядок. Жителів та гостей міста запрошують на Театральну площу... Колядувати будуть місцеві колективи та запрошені гості з різних куточків України: Хмельницької, Львівської, Чернівецької й інших областей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у програмі фестивалю заплановані театралізоване дійство, танці, народні пісні. Також на площі розгорнеться польова кухня, де кожен зможе зігрітися гарячим чаєм.

За словами організаторів, головна мета заходу – створити родинну атмосферу, об’єднати людей та показати молоді давні українські традиції.