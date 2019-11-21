"Кімната відчуттів" і 3D-екскурсії: Маріуполь готується до нового турсезону

У Маріуполі, що на Донеччині, впродовж 2020 року реалізують шість туристичних проєктів у межах програми "Громадський бюджет".

Як повідомляє пресслужба Маріупольської міськради, переможці конкурсу за напрямком "Туризм", яких назвала комісія з відбору проєктів мінігрантів сприяння розвитку туризму, культури та спорту, отримають понад 490 тисяч гривень фінансування.

"Авторами проєктів є молодь. Тож всі вони яскраві, різноманітні та націлені на розвиток Маріуполя як туристичного міста. Нові проєкти стануть однаково цікавими для містян та гостей, бо з їх допомогою можна буде поглянути на Маріуполь з нового боку", - розповіла начальниця відділу розвитку туризму КП "m.EHAB" Вікторія Давва.​

Планується, що першими будуть реалізовані проєкти "3D туристичні маршрути" та "Таємничі історії Маріуполя". З них розпочнеться весняний сезон історичних прогулянок містом. Окрім розповідей про події минулих часів, відвідувачі за допомогою світлових проекцій, зможуть побачити, який вигляд мали будівлі століттями тому.

У міськраді переконані, що цікавою стане новітня екскурсія на сігвеях, схожа на яку вже проходила цьогоріч під час святкування Дня міста.

Влітку розпочнуться історичний мікрофестиваль "Перехрестя епох Приазов’я", а також фестиваль вина та сиру.

Найбільш незвичним проєктом названо мобільну експозицію "Кімната відчуттів". Ідея полягає в тому, що відвідувачам запропонують на деякий час обмежити свої відчуття, наприклад, зав’язати очі та вгадати аромат.