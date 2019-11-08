На Донеччині надходження від турзбору зросли на 1,4 мільйона гривень

У Донецькій області за десять місяців 2019 року надходження від туристичного збору становили 2,3 млн грн, що на 1,4 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомили у Головному управлінні ДПС у Донецькій області.

«За десять місяців 2019 року відпочивальники Донеччини залишили у регіоні 2,3 млн гривень туристичного збору, що майже втричі, або на 1,4 млн грн більше минулорічних показників», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що місцевий бюджет Мангушського району за рахунок туристичного збору поповнився на 715 тис. грн, бюджети міст Слов`янськ, Лиман та Слов’янського району — на понад 683 тис. грн.