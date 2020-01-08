Японська авіакомпанія подарує іноземним туристам 50 тисяч квитків

Авіакомпанія Japan Airlines подарує 50 тисяч квитків іноземним туристам на внутрішні рейси з 1 липня до 30 вересня 2020 року.

Про це повідомляє Japan Times.

"Japan Airlines Co. оголосила про запуск кампанії з дарування безкоштовних авіаквитків в обидві сторони на внутрішні рейси для 50 тисяч іноземних громадян, які відвідають Японію влітку. Ініціатива частково спрямована на те, щоб спонукати тих, хто приїде на Олімпійські й Паралімпійські ігри 2020 року в Токіо, відвідати інші райони країни та познайомитися з місцевими атракціями", - пише видання.

Щоб отримати безкоштовні квитки, іноземці мають бути зареєстровані в програмі JAL Mileage Bank.

Читайте також: Популярний серед мандрівників японський острів запроваджує туристичний податок

Полетіти можна буде лише з міжнародних аеропортів "Ханеда" в Токіо, "Ітамі" або "Кансай" в Осаці. Мандрівникові покажуть чотири можливі напрямки. Куди саме він відправиться, стане відомо за три дні після подачі заявки. Крім того, долю може випробувати компанія друзів або родичів до чотирьох осіб. Також можна обрати зручні дати поїздок.

Заявки на безкоштовні авіаквитки перевізник почне приймати наприкінці лютого, їх розглянуть у порядку надходження.

Нагадаємо, з 24 липня до 9 серпня 2020 року столиця Японії прийме XXXII літні Олімпійські Ігри. Там же з 25 серпня до 6 вересня відбудеться Паралімпіада.

Фото: skytraxratings.com