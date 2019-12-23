Популярний серед мандрівників японський острів запроваджує туристичний податок
Кампанію за податок ініціював Таро Мацумото – нещодавно обраний мер міста Хацукаіті в префектурі Хіросіма, частиною якого є острів, пише CNN Travel.
"Необхідно забезпечити нові фінансові ресурси, щоб постійно підтримувати якість острова як туристичного місця", - цитує слова Мацумото видання.
Він зазначив, що сподівається на запровадження податку до весни 2021 року. З туристів планується стягувати 100 єн (1 долар) за вхід на острів.
Водночас, можливо, будуть брати плату з кожного конкретного туриста на поромі або вже на острові, також можливе зростання податків для оператора порома.
Варто зазначити, що локація дуже популярна, зокрема й серед внутрішніх туристів. У 2018 році острів Міядзіма відвідали близько 4,31 мільйона осіб.