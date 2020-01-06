В Австрії зросте авіаційний збір: 12 євро з квитка братимуть на екологію

Новий уряд Австрії планує ввести уніфікований авіаційний збір в розмірі 12 євро з одного авіаквитка в рамках боротьби з кліматичними змінами.

Відповідне положення міститься в коаліційному урядовому пакті між "Австрійською народною партією" та партією "Зелені", повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Авіаційний збір - значне збільшення на коротких відстанях, збільшення на середніх відстанях, скорочення на дальніх відстанях, антидемпінгове регулювання: єдине регулювання у розмірі 12 євро за квиток", - йдеться у розділі програми, присвяченій "Кліматично справедливе майбутнє в авіації, судноплавстві, на канатних дорогах".

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Для скорочення викидів в авіаційній сфері також плануються низка інших заходів, серед яких підтримка ведення Системи компенсації та скорочення вуглецевих викидів для міжнародної авіації (CORSIA), необхідність розробки на рівні ЄС справедливого оподаткування керосину, розвиток екологічно чистих альтернативних видів палива для авіації та ін.

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Наразі в Австрії існує авіаційний збір (Flugticketabgabe), який сплачують авіакомпанії при польоті з австрійських аеропортів за кожного пасажира в залежності від дистанції польоту: на коротких відстанях – 3,5 євро, середніх – 7,5 євро, дальніх відстанях – 17,5 євро.

Експерти прогнозують загальне зростання вартості авіаквитка з введенням уніфікованого авіаційного збору в розмірі 12 євро.