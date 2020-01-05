Гончарук анонсував створення єдиного туристичного порталу

В Україні до осені 2020 року буде створений єдиний туристичний портал, який працюватиме як онлайн, так і в телефонному режимі.

Про це сказав Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, повідомляє пресслужба КМУ.

«Потрібно створити всі умови, щоб в Україну приїжджало якомога більше туристів. Це звісно сервіси. Дороги, будівництвом яких ми зараз активно займаємося. А також безпека. Саме тому створюється єдине вікно допомоги туристам. Щоб можна було звернутися з будь-яким питанням і отримати відповідь чи допомогу», - розповів Гончарук.

Зазначається, що єдиний портал працюватиме як онлайн, так і в телефонному режимі. Його роботу вже запустять до осені 2020 року. Більше того, будуть створені локальні туристично-інформаційні центри в регіонах.

Як повідомили в Міністерстві культури, молоді та спорту, створено відповідне агентство, яке, зокрема, реалізовуватиме даний проєкт.

У КМУ нагадали, що створення єдиного туристичного порталу передбачено Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, яку було затверджено у вересні 2019 року.

Документом визначено ключові напрямки роботи міністерств. Їх деталізовано - по кожній з 78 цих цілей Програми опублікована концепція та індикатори, за якими вимірюватимуться їх досягнення. Цей документ виставлено на обговорення до офіційного затвердження. Усі зацікавлені особи по кожній з концепцій можуть дати зворотний зв'язок.

Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня 2019 року Кабінет міністрів України на своєму засіданні прийняв постанову про створення семи нових центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) у сферах культури, молоді та спорту. Згідно з постановою, створено: Державне агентство України з питань мистецтв; Державне агентство України з питань мистецької освіти; Державне агентство розвитку молоді та громадянського суспільства України; Державне агентство спорту України; Державне агентство розвитку туризму України; Державну інспекцію культурної спадщини України; Державну службу охорони культурної спадщини України.