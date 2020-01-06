У Харкові розробляють екскурсійний маршрут, присвячений Сковороді

Міжрегіональний екскурсійний маршрут "Стежками мандрівного філософа" розробляють фахівці Харківського організаційно-методичного центру туризму до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди, що припадає на грудень 2022 року.

Про це кореспонденту Укрінформу розказав начальник Управління культури і туризму Харківської ОДА Олег Яцина.

"Розробка дводенного маршруту вже на фінальній стадії. Він пролягатиме через три області – Харківську, Сумську й Полтавську. У єдиному маршруті поєднано туристичні об’єкти, які пов'язані з життям і творчістю видатного філософа: починаючи від його народження на хуторі Чорнухи, що на Полтавщині, й завершуючи місцем його вічного спочинку на Слобожанщині, у селі Сковородинівка Харківської області", - зазначив Яцина.

За його словами, вперше туристам пропонується подолати 700 км шляху, яким колись пішки ходив сам Сковорода: "Маршрут побудовано так, щоб усі об'єкти було об'єднано умовно "кільцем", щоб екскурсоводи мали змогу провести повноцінну екскурсію незалежно від того, в якій з трьох областей стартує туристична група".

"Саме з метою апробації відрізка міжрегіонального маршруту та налагодження міжрегіональних зв’язків нещодавно відбувся інфотур до Сумської області за участю представників туристичної галузі Харківщини та регіональних ЗМІ", - додав посадовець.

За його словами, у липні, під час святкування Івана Купала, у селі Сковородинівка Харківської області відбулася віртуальна презентація зазначеного маршруту: "Тоді ж для екскурсоводів, гостей із сусідніх областей та науковців було організовано інформаційно-просвітницький тур Полтавщиною, який включав розташовані у Лохвиці та Чорнухах туристичні об’єкти".

"Впродовж липня-вересня відбулися виїзди й піші проходження з фокус-групами з метою доопрацювання харківського відрізку маршруту, під час яких було відвідано Національний літературно-меморіальний музей Сковороди, Бабаївський історико-краєзнавчий музей, "Холодну Сковородинівську криницю" та інші тематичні "сковородинівські" туристичні локації в Харківській області", - додала директорка ОКЗ "Харківський організаційно-методичний центр туризму" Валентина Холодок.

За її словами, фокус-група, яка працює над вдосконаленням маршруту, минулого грудня більш детально познайомилася з туристичним потенціалом міст Лебедин і Суми та відвідала місця, що пов’язані з перебуванням на Сумщині видатного філософа Григорія Сковороди.