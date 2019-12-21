Сумщина долучилася до створення туристичного маршруту «Стежками мандрівного філософа»

Науковці Охтирського краєзнавчого музею Сумської області провели пробацію екскурсійного маршруту «Охтирська Сковородіана».

Він стане частиною туристичного маршруту «Стежками мандрівного філософа», що проляже територією Харківщини, Полтавщини та Сумщини, в межах підготовки до відзначення 300-річчя видатного філософа Григорія Сковороди, повідомив кореспондентові Укрінформу начальник відділу промоції та туризму Сумської облдержадміністрації Юрій Гладенко.

«До розробки цього маршруту долучилися відділ промоції та туризму Сумської ОДА, представники управління культури і туризму Харківської ОДА, департаменту культури і туризму Полтавської ОДА, співробітники Охтирського міського краєзнавчого музею. Фахівці з трьох областей ретельно опрацьовують, узгоджують інформацію щодо туристичних об’єктів цього маршруту. Іспит було складено успішно», - зазначив Гладенко.

За його інформацією, програмою екскурсії «Охтирська Сковородіана» передбачено відвідування туристами Охтирського міського краєзнавчого музею, на фасаді якого встановлено гранітну меморіальну дошку на честь перебування філософа на Охтирський землі; Свято-Покровського кафедрального собору, який з великою ймовірністю філософ міг відвідувати на своєму шляху до Свято-Троїцького монастиря у селі Чернеччина Охтирського району; церкви Успіння Пресвятої Богородиці, яку Григорій Сковорода згадує в одному зі своїх філософських діалогів «Наркісс», пояснюючи взаємозв’язок «тварного і нетварного» – сутнісного і набутого, коду й інформації; піша прогулянка вулицею Г.Сковороди, де екскурсовод буде розповідати про легенди, пов’язані з філософом.

Крім цього, музейники Охтирки працюють над тематико-експозиційним планом до виставки «Великі українці. Григорій Сковорода», що діє постійно.