Туристичні принади міста на Тернопільщині покажуть у 3D-форматі
Про це повідомляє Чортківська міська рада.
"У Програмі мінігрантів Re_HERIT переміг проєкт "Кишенькове місто. Чортків у 3D-форматі". Місто отримає оцифровані версії восьми найбільш туристично привабливих об’єктів Чорткова, які можна буде розглядати на екрані смартфона, просто навівши його на спеціальну листівку", - йдеться в повідомленні.
На конкурс було подано майже сто проєктів з різних куточків України. Серед них визначили 10 переможців.
Як зазначили в міськраді, на реалізацію проєкту Чортків отримає 5 тисяч євро, а також буде необхідне невелике співфінансування з бюджету міста. До переліку об’єктів, 3D-версію яких згодом можна буде розглядати у смартфоні, потрапили будівля Чортківської міської ради, Стара ратуша та годинникова вежа, Домініканський костел, церква Вознесіння Господнього, церква Успіння Пресвятої Богородиці, церква Святої Покрови, нова синагога, Чортківський замок.
Втіленням проєкту займатимуться львівські фахівці від Skeiron, які працюють над оцифруванням культурної спадщини. Спершу вони оцифрують та переведуть у 3D-формат перелічені об’єкти, розроблять дизайни та роздрукують спеціальні листівки. А також створять мобільний додаток для смартфонів. Запустивши його, необхідно буде навести камеру на одну з листівок, після чого на екрані з’явиться повноцінна 3D-модель історичного об’єкту.
Поки що в Україні такий проєкт нещодавно реалізували лише у Львові.
Конкурс на отримання мінігрантів для культурної спадщини було оголошено в межах проєкту "ReHERIT: спільна відповідальність за спільну спадщину", що фінансується Європейським Союзом.