Туристичні принади міста на Тернопільщині покажуть у 3D-форматі

Проєкт "Кишенькове місто. Чортків у 3D-форматі" став одним із переможців конкурсу на отримання мінігрантів Re_HERIT.

Про це повідомляє Чортківська міська рада.

"У Програмі мінігрантів Re_HERIT переміг проєкт "Кишенькове місто. Чортків у 3D-форматі". Місто отримає оцифровані версії восьми найбільш туристично привабливих об’єктів Чорткова, які можна буде розглядати на екрані смартфона, просто навівши його на спеціальну листівку", - йдеться в повідомленні.

На конкурс було подано майже сто проєктів з різних куточків України. Серед них визначили 10 переможців.

Як зазначили в міськраді, на реалізацію проєкту Чортків отримає 5 тисяч євро, а також буде необхідне невелике співфінансування з бюджету міста. До переліку об’єктів, 3D-версію яких згодом можна буде розглядати у смартфоні, потрапили будівля Чортківської міської ради, Стара ратуша та годинникова вежа, Домініканський костел, церква Вознесіння Господнього, церква Успіння Пресвятої Богородиці, церква Святої Покрови, нова синагога, Чортківський замок.

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Втіленням проєкту займатимуться львівські фахівці від Skeiron, які працюють над оцифруванням культурної спадщини. Спершу вони оцифрують та переведуть у 3D-формат перелічені об’єкти, розроблять дизайни та роздрукують спеціальні листівки. А також створять мобільний додаток для смартфонів. Запустивши його, необхідно буде навести камеру на одну з листівок, після чого на екрані з’явиться повноцінна 3D-модель історичного об’єкту.

Поки що в Україні такий проєкт нещодавно реалізували лише у Львові.

Конкурс на отримання мінігрантів для культурної спадщини було оголошено в межах проєкту "ReHERIT: спільна відповідальність за спільну спадщину", що фінансується Європейським Союзом.