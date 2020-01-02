Грузія 2019 року встановила туристичний рекорд

Грузію для мандрівки в 2019 році обрали близько 5 мільйонів іноземних туристів, що стало рекордним показником для країни.

Про це повідомляє Travel Press Club у Facebook.

"Рекордна кількість іноземних туристів – близько 5 млн – відвідали Грузію за 11 місяців 2019 року. І це за відсутності авіасполучення з Росією. Дохід від туризму становив 3 млрд 51 млн доларів (на 35,4 млн. більше, ніж у 2018 р.). Зросла і частка туризму у ВВП країни, яка тепер становить 7,7%", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що кордон Грузії загалом перетнуло 9 млн 300 тис. іноземних візитерів (зростання на 7,1%). Найбільше їх приїхало з Азербайджану – 1,5 млн, з Росії – 1,46 млн та з Вірменії (1,2 млн).

Турпотік до Грузії з України 2019 року також значно збільшився – майже 200 тисяч українських туристів побували у Сакартвело. Для порівняння: 2018-го Грузію відвідали 169 тисяч українців.