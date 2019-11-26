В аеропортах Грузії туристам знову почали дарувати вино

У трьох міжнародних аеропортах Грузії поновилася акція з роздавання вина прибулим туристам.

Про це повідомила глава Національної адміністрації туризму Грузії Маріам Кврівішвілі, пише портал "Новости-Грузия".

"Ми почали дуже позитивну кампанію в трьох міжнародних аеропортах Грузії. В межах кампанії прибулим до Грузії гостям символічно вручають пляшки вина, на які нанесено той основний меседж про гостинність нашої країни. Я рада, що ця кампанія викликає такі позитивні емоції у туристів. За їхніми словами, під час подорожей до інших країн у них ніколи не було такого досвіду", - сказала Кврівішвілі.

Зазначається, що кампанія з роздачі вина в аеропортах Кутаїсі, Батумі й Тбілісі проводиться вже вшосте. Минулого разу акція відбулася в грудні 2016 року.

Туристам вручають сухе вино сорту Сапераві. Для іноземців на етикетках є спеціальний меседж.

Там написано, що Грузія – це батьківщина виноробства зі своїми унікальними традиціями, культурою та кулінарією.

Фото: newsgeorgia.ge