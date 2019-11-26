У титулу "Найкраща авіакомпанія світу" – новий володар

Експерти агентства з авіаційної безпеки та рейтингу продуктів AirlineRatings.com назвали найкращих авіаперевізників 2020 року.

Авіакомпанією року в межах престижної премії Airline Excellence Awards стала Air New Zealand, пише CNN Travel.

Перевізників оцінювали за кількома критеріями, як-от рівень безпеки, вік літаків, відгуки пасажирів, інвестиційні рейтинги, персонал, пропоновані послуги і прибутковість.

У результаті володарем головної нагороди стала новозеландська компанія. Фахівці особливо оцінили її розкішні салони, перший клас, розваги в польоті й екологічний складник. За іншими критеріями перевізник також був серед лідерів.

"За останні 10 років авіакомпанія скоротила витрати палива й, як наслідок, викиди вуглецю майже на 22%, що вище за середній показник у галузі. Крім того, перевізник став піонером у низці важливих галузевих ініціатив, як-от біопаливо, більш ефективні траєкторії польотів і вдосконалення на землі, наприклад, електромобілі", - зазначив головний редактор AirlineRatings.com Джеффрі Томас.

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Торішній переможець Singapore Airlines посів друге місце. Цього року сінгапурська авіакомпанія названа найкращою в номінації "Послуги першого класу". На третій сходинці – японська All Nippon Airways.

Далі в рейтингу йде австралійська Qantas. Експерти оцінили її серію тестових польотів найтривалішого рейсу в світі Лондон – Сідней, а також назвали найкращим перевізником з обслуговування внутрішніх маршрутів і залів очікування.

До топ-10 також увійшли Cathay Pacific, Emirates, Virgin Atlantic, EVA Air, Qatar Airways і Virgin Australia.

Найкращою на Американському континенті стала Delta Air Lines, в Європі – Lufthansa, на Близькому Сході – Emirates, а в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні – Cathay Pacific Airways. Що ж до бюджетних авіакомпаній, найкращою з них у Північній і Південній Америці стала JetBlue. Переможцем серед європейських лоукостерів став Wizz Air.