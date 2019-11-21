National Geographic назвав найкращі напрямки для подорожей 2020 року

Авторитетне видання National Geographic склало список туристичних дестинацій, які варто відвідати наступного року.

Для мандрівників було визначено 25 місць на планеті, подорожі до яких допоможуть змінити себе, пише CNN Travel.

"Наш щорічний список Best Trips розповідає про те, куди поїхати, що дізнатися і як побачити світ у прийдешньому році", - говорить головний редактор напрямку "Подорожі" в National Geographic Джордж Стоун.

За його словами, під час складання автори враховували думки відомих фотографів, письменників, дослідників, завзятих мандрівників й інших редакторів National Geographic з усього світу.

Список розділено на чотири категорії: культура, міста, природа й пригоди.

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Найкращі культурні напрямки:

Астурія, Іспанія.

Провінція Гуйчжоу, Китай.

Храмовий комплекс Гебеклі-Тепе, Туреччина.

Громада Майя, Гватемала.

Провінція Мендоса, Аргентина.

Скала Абу-Сімбел, Єгипет.

Найкращі міста для подорожі:

Філадельфія, штат Пенсильванія, США.

Тельч, Чехія.

Форт Кочі, штат Керала, Індія.

Мостар, Боснія і Герцеговина.

Парма, Італія.

Пуебла, Мексика.

Найкращі напрямки для милування природою:

Острови Мадлен, провінція Квебек, Канада.

Пустеля Калахарі, Ботсвана.

Біловезька пуща, Білорусь/Польща.

Синій маршрут, Угорщина.

Канарські острови, Іспанія.

Мальдіви.

Гранд-Каньйон, штат Аризона, США.

Найкращі напрямки для пригод: