У Венеції після реставрації відкрилися Королівські сади

Королівські сади в італійському місті Венеція знову готові приймати відвідувачів.

Вони відкрилися 17 грудня після великої реставрації, на яку пішло близько 3 мільйонів євро, пише 34travel.

Венеціанські королівські сади були вперше задумані Наполеоном, а розцвіли за австрійської імператриці Сіссі. Вони практично не постраждали від повеней, які почастішали в Венеції останнім часом, але стали занедбаними в природний спосіб. Тому уряд вирішив провести реконструкцію однієї з головних визначних пам'яток міста.

Міністр культурного надбання й туризму Італії Даріо Франческіні закликав італійських підприємців розглянути можливість пожертвувань для захисту спадщини країни.

"Я хотів би прийти до того моменту, коли соціальне становище й імідж компанії також вимірюється тим, скільки вони віддали на захист історичних скарбів своєї нації", - сказав він.

Фото: AP Photo/Antonio Calanni