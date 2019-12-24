Туризм поповнив бюджет Києва вперше на понад 60 мільйонів гривень

Столиця України цього року вперше отримала понад 60 млн грн туристичного збору – завдяки зростанню кількості гостей Києва.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда під час урочистої щорічної церемонії КyivTourismAwards, інформує пресслужба міської ради.

"Сьогодні ми нагороджуємо найкращих – тих, хто своєю працею, професіоналізмом, креативним нестандартним мисленням і цілеспрямованістю підвищує стандарти туристичного сервісу в нашому гостинному місті. Результат цього – помітне зростання вдячних гостей української столиці, що їдуть додому із приємними незабутніми враженнями. А це, своєю чергою, збільшує наповнення до міського бюджету і дає змогу далі розвивати сучасну інфраструктуру для киян", – сказала Хонда.

Вона додала, що цього року Київ вперше отримав понад 60 млн грн туристичного збору.

Хонда привітала найкращих столичних представників туристичної галузі міста Києва та Київського регіону. Зокрема, відзнаки за внесок у розвиток туристичного продукту отримали фахівці та підприємства у 12 номінаціях.

Щорічну церемонію з нагородження найкращих представників туристичного ринку столиці ініціювало Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації та партнер KyivTourismAssociation. Мета проєкту – створити здорову конкуренцію на туристичному ринку та покращити сервіс галузі.