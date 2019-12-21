Київ цьогоріч відвідали 4 мільйони туристів – Кличко

Столицю України цьогоріч для мандрівки обрали 4 мільйони туристів, які могли, зокрема, побачити нові туристичні локації.

Про це написав Київський міський голова Віталій Кличко у Facebook.

"Наприкінці року всі ми традиційно підбиваємо підсумки. З якими підсумками столиця завершує 2019-й рік? Ми ремонтували дороги та шляхопроводи, будували та реконструювали школи і дитсадки, оновлювали спортивну інфраструктуру, створювали нові туристичні локації та об’єкти", - написав Кличко.

За його словами, столицю України відвідали 4 млн туристів. Київ отримав 1022 запити на зйомки в місті. Більшість із них – від іноземців.

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Крім того, Кличко повідомив, що у 2019 році у столиці відремонтували 16 мостів і шляхопроводів; оновили 830 прибудинкових територій та проїздів, 130 км найбільш аварійних ділянок тепломереж; відремонтували 50 відділень у медичних закладах і закупили найсучасніше обладнання; відремонтували 75 парків та скверів; створили 1865 місць у дитсадках.