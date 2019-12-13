У Сумах проходить туристичний форум за участю представників ОТГ

У Сумах у п'ятницю, 13 грудня, представники ОТГ та бізнесу беруть участь у форумі "Сумщина туристична. Точки зросту дестинацій", організованому відділом промоції та туризму облдержадміністрації спільно з Сумською торгово-промисловою палатою.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми організували цей захід з тим, аби ознайомити його учасників з методами, як зробити територію громади привабливою для туристів, визначити об’єкти, що стануть родзинками громад, впорядкувати відповідну інфраструктуру до цих локацій. Цьому, зокрема, їх будуть навчати під час "Стратегічної майстер-сесії для розвитку громад", - розповів начальник відділу промоції і туризму Сумської ОДА Юрій Гладенко.

За його словами, сьогодні туризм відіграє дуже важливу роль у наповненні бюджету ОТГ, розвитку їх інфраструктури, тому дуже важливо грамотно використати усі наявні в громади ресурси для максимального залучення на свої території інвестицій і туристів.

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У форумі беруть участь спеціалісти з розвитку громад Сумської області, бізнесу, кластеризації, маркетингу, представники креативної індустрії та туризму.

Впродовж заходу проходитимуть обговорення, обмін думками, пошук ідей (груповий брейнстормінг).

На основі інформації, наданої представниками ОТГ, та професійної консультації спеціалістів за підсумками форуму будуть сформовані стратегічні напрямки туристичних точок зросту дестинацій - території, привабливі для мандрівників завдяки наявності унікальних або специфічних туристичних ресурсів та відповідної інфраструктури.

Фото: @tourism.SumyRegion