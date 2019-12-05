Три громади Житомирщини презентували успішні проєкти року

Білокоровицька, Овруцька та Пулинська об’єднані територіальні громади (ОТГ) Житомирщини презентували свої успішні проєкти, які їм вдалося реалізувати упродовж цього року.

Своїми досягненнями представники громад поділилися під час пресзаходу «Співпраця ЗМІ та ОТГ», який організував Житомирський офіс Програми «U-LEAD з Європою», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Білокоровицька ОТГ разом з 10 іншими громадами області упродовж року брала участь у проєкті «Покращення якості послуг у сфері управління відходами на муніципальному рівні в об’єднаних територіальних громадах». Окрім цього, ми запустили і свій паралельний проєкт «Компост і біогумус у домашніх умовах», що орієнтований на раціональне поводження з відходами, від яких можна отримати користь у землеробстві й садівництві. Особливий акцент ми зробили на проведенні просвітницької кампанії, щоб переконати людей не спалювати сухе листя, а використовувати його для компосту», - розповіла спеціаліст з питань комунального господарства та благоустрою Білокоровицької сільської ради Галина Мартинчук.

За її словами, у громаді розробили пам’ятку про шкоду від спалювання листя та інформаційний буклет про особливості компостування.

Завдяки отриманому гранту ОТГ придбала подрібнювач для гілок, яким зможуть скористатися жителі громади, аби отримати сировину для компосту. Торік за кошти місцевого бюджету вдалося придбати сміттєвоз, а на наступний рік уже передбачили кошти для закупівлі контейнерів на роздільний збір відходів.

Мартинчук акцентувала, що проєкт з компостування цього року не закінчується, а триватиме й надалі в Білокоровицькій ОТГ. Громада розробила місцевий план поводження з відходами, а тому ще має багато планів щодо сортування сміття та заробітку на цьому.

Овруцька ОТГ переконала сусідні Словечанську, Олевську та Народицьку громади підписати меморандум про міжмуніципальне співробітництво у сфері туризму, і найближчим часом він буде підкріплений договором.

«Ми включили туризм до основних цілей стратегії розвитку Овруцької ОТГ. Проаналізувавши ситуацію, зрозуміли що маємо великий потенціал у галузі туризму, але не використовуємо його. Поспілкувавшись із сусідніми громадами, вирішили розвивати цей напрямок разом у рамках туристичного кластера «Древлянський край», - сказала начальниця відділу економічного розвитку і залучення інвестицій Овруцької міської ради Оксана Левківська.

Протяжність туристичного маршруту у межах кластера територією 4 громад сягає майже 250 кілометрів, і нині фахівці систематизують всі цікаві та цінні об’єкти, якими б його можна було наповнити.

В Овруцькій громаді сподіваюся, що завдяки розвитку туристичної інфраструктури вдасться створити 150 робочих місць для місцевих жителів. ОТГ вже визначила ключові пріоритети в напрямку туризму на найближчий час, серед яких маркування маршруту, створення Центру древлянської спадщини та інтерактивної експозиції «Хто такі древляни?», реконструкція дерев’яного вітряка у селі Клинець та панського маєтку на 50 місць для мандрівників у селі Хлупляни, розширення мережі зелених садиб, проведення фестивалю «Модний вікенд у древлянському краї», започаткування спортивних змагань з веслування та стрільби з лука, а також відкриття велосипедної станції.

Наразі в ОТГ за отримані грантові кошти встановлять 2 вказівники, 4 інформаційні стенди, створять інтерактивну мапу, виготовлять інформаційні буклети та проведуть 2 конкурси.

Як розповів заступник голови Пулинської ОТГ Олександр Макеєнко, у громаді триває розробка стратегії розвитку, до чого прагнуть максимально залучати жителів.

«Разом з представниками громадськості ми визначили 2 ключові стратегічні цілі. Перша – це підвищення конкурентоспроможності громади, що передбачає розвиток малого і середнього підприємництва, залучення інвестицій та розвиток туризму. Друга – розвиток людського потенціалу, а це вдосконалення освітнього простору, підвищення якості життя, розвиток та модернізація інфраструктури, підвищення рівня громадської активності та молодіжна політика», - сказав Макеєнко.

За його словами, попри визначені цілі головна мета ОТГ – підвищити активність громадян.

Радник з регіонального розвитку Житомирського офісу Програми «U-LEAD з Європою» Георгій Федорук наголосив, що ОТГ області активні та ініціативні, а тому мають багато успішних реалізованих ініціатив.

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«Програма «U-LEAD з Європою» впроваджує багато проєктів в Україні. Наприклад, у проєкті з енергоефективності з 30 громад в державі - 3 громади із Житомирської області, у проєкті «Партнерство міських і сільських громад» з 26 партнерств - 4 з нашої області, у проєкті «Підтримка взаємодії ОТГ з бізнесом» з 20 ОТГ - дві житомирські, з 30 громад ініціативи «Покращення якості надання муніципальних послуг на рівні ОТГ» - 11 із Житомирської області. Це свідчить про те, що наші громади дуже активні, і вони подаються на конкурси, аби залучати додаткові кошти для реалізації своїх цілей», - акцентував Федорук.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Ірина Чириця та Житомирський офіс Програми «U-LEAD з Європою»