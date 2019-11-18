Місцеві бюджети отримують найбільше коштів від податку на доходи фізосіб

За січень-вересень цього року місцеві бюджети отримали найбільше доходів від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Такі дані аналізу місцевих бюджетів за дев'ять місяців 2019 року, здійснений за підтримки Програми «U-LEAD з Європою», опубліковані на порталі "Децентралізація" 18 листопада.

"У структурі доходів місцевих бюджетів найбільшу питому вагу займає податок на доходи фізичних осіб – 59,8% від загальної суми доходів загального фонду місцевих бюджетів (або 119,3 млрд грн). Порівняно з січнем-вереснем 2018 року, надходження податку зросли на 21,2 млрд грн, або на 21,6%", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що основними чинниками, що вплинули на зростання надходжень ПДФО, є збільшення розміру мінімальної заробітної плати (+12,1% до 2018 року) та зростання середньомісячної заробітної плати на 19,4% (до 10260 грн), порівняно з відповідним періодом 2018 року).

Згідно з аналізом, другим за сумою джерелом доходів місцевих бюджетів є плата за землю, що відноситься до податку на майно, який є місцевим податком.

"У структурі доходів загального фонду місцевих бюджетів плата за землю займає 12,5%. У звітному періоді до місцевих бюджетів сплачено 25 млрд грн плати за землю (а саме земельного податку і орендної плати), що на 22,2% (або на 4,5 млрд грн) більше надходжень аналогічного періоду 2018 року. Поряд з іншими чинниками, на зростання надходжень від плати за землю вплинуло скасування з початку 2019 року пільгового оподаткування земельних ділянок, наданих для залізниць",- йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що значна частка у структурі місцевих бюджетів належить надходженням єдиного податку. У проаналізованому періоді вона становить 12,4% доходів загального фонду місцевих бюджетів. Обсяг надходжень єдиного податку за 9 місяців 2019 року склав 24,7 млрд грн, що на 22,0% (або на 4,5 млрд грн) більше за надходження аналогічного періоду минулого року.

"Слід зазначити, що фізичними особами-підприємцями перераховано до місцевих бюджетів 18,2 млрд грн єдиного податку (або 73,8% від його загального обсягу), юридичними особами сплачено 3,7 млрд грн (14,9%), сільськогосподарськими товаровиробниками – 2,8 млрд грн (11,3%)", - йдеться у повідомленні.

Щодо надходжень акцизного податку, то згідно з аналізом, протягом 9 місяців 2019 року місцеві бюджети отримали 10,2 млрд грн акцизного податку.

Відповідно до опублікованих даних, за січень-вересень 2019 року загальний обсяг надходжень до місцевих бюджетів (з урахуванням всіх видів трансфертів) склав 416,9 млрд грн, що на 3,2 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2018 року. З цієї суми доходи загального фонду становлять 387,8 млрд грн , спеціального – 29,1 млрд грн. У 2019 році прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом мають 806 об’єднаних територіальних громад (з урахуванням 24 міст обласного значення, в яких відбулося приєднання). За січень-вересень 2019 року доходи загального фонду ОТГ (без урахування трансфертів з державного бюджету) склали 28,1 млрд грн, що становить 14,1% загального обсягу доходів усіх місцевих бюджетів України.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: decentralization.gov.ua