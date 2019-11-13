У Запоріжжі обговорили, як реформа змінила життя мешканців ОТГ

У Запорізькому Центрі розвитку місцевого самоврядування ділилися результатами реформи децентралізації.

Чого досягли громади в ході реалізації реформи децентралізації, і чи відчувають ці зміни місцеві жителі — про це говорили під час круглого столу "24v4: Результати реформи децентралізації", організованому Запорізьким центром розвитку місцевого самоврядування Програми "U-LEAD з Європою", повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Коли говорять про досягнення реформи децентралізації, часто чуєш факти про збільшення в рази бюджетів, створені генеральні плани, нові підходи до розвитку. Проте зміни від реформи мають відчувати безпосередньо люди, які живуть в об'єднаних територіальних громадах. Від відремонтованих шкіл і дитячих садків, оновлених лікарень, створених центрів адміністративних послуг і центрів безпеки, побудованих дитячих майданчиків та просторів для дозвілля, залученості до процесів розвитку громад тощо. Все це вже є у багатьох громадах Запорізької області», - говорить радниця з питань комунікації Запорізького ЦРМС Наталя Селюкова.

За її словами, в громадах відбуваються такі процеси, на які жителі великих міст можуть не звернути увагу, але вони важливі для маленького села або селища. Наприклад, облаштування тротуарних доріжок, вивезення сміття. У ЦРМС запевняють: запорізьким громадам є чим пишатися і про що говорити.

Селюкова каже, це стало можливим завдяки тому, що люди почали відчувати свою причетність до територій.

Представники Чернігівської ОТГ Запорізької області розповіли, що в рамках програми «Безпечна громада» в них з`явилось 18 камер зовнішнього спостереження та відеореєстратор. Вартість комплекту встановлення та налаштування - 254 038 гривень.

«Ми вже маємо результат. Завдяки камерам відеоспостереження вдалось оперативно розкрити кілька правопорушень, ми співпрацюємо з правоохоронцями. Питання безпеки — одне з пріоритетних», - зазначила завідувачка сектора організаційної роботи апарату Чернігівської ОТГ Альона Синєпольська.

За її словами в громаді також з'явилась своя традиція фестивалів. Наприклад, в цьому році було започатковано фестивалі «Легенди степу», «Парад візочків», «Степова сила» та "Вишиванка DAY". Окрім того, за допомогою міжнародної організації GIZ на базі бібліотеки, де раніше не було ані каналізації, ані водовідведення, вдалось створити сучасний майданчик - Biblio Hub.

Поділилася своїми успіхами і Веселівська ОТГ, яка вважається однією з найзаможніших громад в регіоні, адже на її території працює кілька сільськогосподарських підприємств і товариств, які сплачують податки до бюджетів.

Одним з досягнень громади є створення чотирьох добровільних пожежних дружин, до складу яких входить близько 40 людей. Вони пройшли курс навчання і вже неодноразово допомагали населенню. Також громада має власну мобільну лінію сортування відходів. У майбутньому планує збудувати в селі Новоолександрівка свою систему зрошування, відкрити цехи з виготовлення комбікорму та розфасування меду.

До речі, питання вивезення сміття стало одним з найбільш обговорюваних під час круглого столу. Одні громади прийняли правила благоустрою та мають інспектора з благоустрою, інші — купили власний сміттєвоз.

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Представники громад зазначили, що подібні круглі столи є дуже корисними, адже вони мають можливість не лише розповісти про власні досягнення, а й перейняти успішний досвід.

Як раніше повідомлялося, на сьогодні в Запорізькій області добровільно об'єдналися вже 57 громад, до кінця року вибори пройдуть ще у 8. Запорізька область посідає 5 місце у всеукраїнському рейтингу впровадження реформи децентралізації.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Запорізький ЦРМС