На Житомирщині створять Старосілецьку тергромаду

На Житомирщині створять Старосілецьку тергромаду

Децентралізація
Укрінформ
Житомирська обласна рада погодила створення Старосілецької сільської об’єднаної територіальної громади (ОТГ).

Про це інформує пресслужба Житомирської обласної ради.

«Депутати обласної ради 12 листопада під час 28-ї чергової сесії обласної ради проголосували за зміни до перспективного плану формування територій громад Житомирської області. Змінами передбачено утворення нової об’єднаної територіальної громади – Старосілецьої сільської ОТГ», - зазначається у повідомленні.

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Старосілецька ОТГ формується з частини сільських рад, що входили до складу Коростишівської міської ОТГ. Зокрема, до неї увійдуть 16 населених пунктів, де проживає 5073 населення.

На території, яку охоплюватиме громада, зареєстровано 185 суб’єктів малого і середнього підприємництва. У промисловості найбільшу питому вагу займають підприємства добувної та каменеобробної галузі.

Наразі у Житомирській області створено та функціонує 55 об’єднаних територіальних громад.

Фото з відкритих джерел

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