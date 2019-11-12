На Житомирщині створять Старосілецьку тергромаду

Житомирська обласна рада погодила створення Старосілецької сільської об’єднаної територіальної громади (ОТГ).

Про це інформує пресслужба Житомирської обласної ради.

«Депутати обласної ради 12 листопада під час 28-ї чергової сесії обласної ради проголосували за зміни до перспективного плану формування територій громад Житомирської області. Змінами передбачено утворення нової об’єднаної територіальної громади – Старосілецьої сільської ОТГ», - зазначається у повідомленні.

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Старосілецька ОТГ формується з частини сільських рад, що входили до складу Коростишівської міської ОТГ. Зокрема, до неї увійдуть 16 населених пунктів, де проживає 5073 населення.

На території, яку охоплюватиме громада, зареєстровано 185 суб’єктів малого і середнього підприємництва. У промисловості найбільшу питому вагу займають підприємства добувної та каменеобробної галузі.

Наразі у Житомирській області створено та функціонує 55 об’єднаних територіальних громад.

Фото з відкритих джерел