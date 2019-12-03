Названо найбільш привабливі для туристів країни Європи

Серед європейських країн найбільш привабливими для туристів є Туреччина, Португалія й Греція як країни для відпочинку.

Про це свідчать результати аналізу World Travel Monitor, підготовленого на замовлення Берлінської туристичної виставки, які є в розпорядженні Укрінформу.

"Переможцями за перші вісім місяців цього року є переважно такі туристичні напрямки, як Туреччина, Португалія та Греція", - йдеться в дослідженні.

Також після стагнації минулого року Іспанія на сьогодні є одним із популярних місць для відпочинку європейців. Крім того, зафіксовано приріст туристів у ФРН на 4%, що більше, ніж середньоєвропейський показник. На противагу цьому знову зафіксовано зниження туристичного потоку на 5% до Великої Британії.

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Водночас дослідження засвідчило, що за перші вісім місяців року європейці подорожували рідше, ніж торік, водночас громадяни східної частини континенту їздили більше.

"За перші вісім місяців 2019 року поїздки європейців за кордон збільшилися загалом на 2,5%, що менше, ніж торік. Зарубіжні подорожі у східноєвропейців мають більш високі темпи зростання, ніж у західноєвропейців", - зазначається в дослідженні.

Так, приріст серед польських туристів склав 6%, чеських – 5%. Натомість німці, швейцарці та нідерландці подорожували лише на 2% більше, ніж торік.

Аналіз зроблено на основі репрезентативного опитування понад 500 тис. людей у понад 60 країнах світу.

Фото: greece.greekreporter.com