Названо найкраще маленьке місто планети

Швейцарську Лозанну визнано найкращим маленьким містом світу.

Рейтинг під назвою Small Cities Index вперше склало видання Monocle, повідомляє Independent.

Кореспонденти, редактори й аналітики оцінили 25 міст з населенням до 200 тисяч осіб. Під час складання рейтингу враховувалися такі фактори, як якість громадського транспорту, залізничне й повітряне сполучення, прогресивність місцевого самоврядування тощо.

"Швейцарське місто посіло перше місце з цілої низки причин, як-от його глобальні перспективи, різноманітний склад населення, сприятливі умови для великого бізнесу і навколишня природа", - йдеться в повідомленні.

Ефективна мережа громадського транспорту Лозанни, а також ключові роботодавці, зокрема Міжнародний олімпійський комітет, зіграли провідну роль в її перемозі.

Топ-25 маленьких міст світу за версією Monocle має такий вигляд:

1. Лозанна, Швейцарія.

2. Боулдер, США.

3. Берген, Норвегія.

4. Гобарт, Австралія.

5. Чігасакі, Японія.

6. Больцано, Італія.

7. Бордо, Франція.

8. Інсбрук, Австрія.

9. Порту, Португалія.

10. Аахен, Німеччина.

11. Рейк'явік, Ісландія.

12. Саванна, США.

13. Потсдам, Німеччина.

14. Базель, Швейцарія.

15. Чіангмай, Таїланд.

16. Вікторія, Канада.

17. Сан-Себастьян, Іспанія.

18. Ейндховен, Нідерланди.

19. Бат, Велика Британія.

20. Ольборг, Данія.

21. Вісбаден, Німеччина.

22. Трієст, Італія.

23. Гарлем, Нідерланди.

24. Аннаполіс, США.

25. Зальцбург, Австрія.

Фото: lausanne-tourisme.ch