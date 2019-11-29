Названо найкраще маленьке місто планети

Названо найкраще маленьке місто планети

Укрінформ
Швейцарську Лозанну визнано найкращим маленьким містом світу.

Рейтинг під назвою Small Cities Index вперше склало видання Monocle, повідомляє Independent.

Кореспонденти, редактори й аналітики оцінили 25 міст з населенням до 200 тисяч осіб. Під час складання рейтингу враховувалися такі фактори, як якість громадського транспорту, залізничне й повітряне сполучення, прогресивність місцевого самоврядування тощо.

"Швейцарське місто посіло перше місце з цілої низки причин, як-от його глобальні перспективи, різноманітний склад населення, сприятливі умови для великого бізнесу і навколишня природа", - йдеться в повідомленні.

Ефективна мережа громадського транспорту Лозанни, а також ключові роботодавці, зокрема Міжнародний олімпійський комітет, зіграли провідну роль в її перемозі.

Читайте також: У титулу "Найкраща авіакомпанія світу" – новий володар

Топ-25 маленьких міст світу за версією Monocle має такий вигляд:

1. Лозанна, Швейцарія.

2. Боулдер, США.

3. Берген, Норвегія.

4. Гобарт, Австралія.

5. Чігасакі, Японія.

6. Больцано, Італія.

7. Бордо, Франція.

8. Інсбрук, Австрія.

9. Порту, Португалія.

10. Аахен, Німеччина.

11. Рейк'явік, Ісландія.

12. Саванна, США.

13. Потсдам, Німеччина.

14. Базель, Швейцарія.

15. Чіангмай, Таїланд.

16. Вікторія, Канада.

17. Сан-Себастьян, Іспанія.

18. Ейндховен, Нідерланди.

19. Бат, Велика Британія.

20. Ольборг, Данія.

21. Вісбаден, Німеччина.

22. Трієст, Італія.

23. Гарлем, Нідерланди.

24. Аннаполіс, США.

25. Зальцбург, Австрія.

Фото: lausanne-tourisme.ch

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-