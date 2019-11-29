Названо найкраще маленьке місто планети
Рейтинг під назвою Small Cities Index вперше склало видання Monocle, повідомляє Independent.
Кореспонденти, редактори й аналітики оцінили 25 міст з населенням до 200 тисяч осіб. Під час складання рейтингу враховувалися такі фактори, як якість громадського транспорту, залізничне й повітряне сполучення, прогресивність місцевого самоврядування тощо.
"Швейцарське місто посіло перше місце з цілої низки причин, як-от його глобальні перспективи, різноманітний склад населення, сприятливі умови для великого бізнесу і навколишня природа", - йдеться в повідомленні.
Ефективна мережа громадського транспорту Лозанни, а також ключові роботодавці, зокрема Міжнародний олімпійський комітет, зіграли провідну роль в її перемозі.
Топ-25 маленьких міст світу за версією Monocle має такий вигляд:
1. Лозанна, Швейцарія.
2. Боулдер, США.
3. Берген, Норвегія.
4. Гобарт, Австралія.
5. Чігасакі, Японія.
6. Больцано, Італія.
7. Бордо, Франція.
8. Інсбрук, Австрія.
9. Порту, Португалія.
10. Аахен, Німеччина.
11. Рейк'явік, Ісландія.
12. Саванна, США.
13. Потсдам, Німеччина.
14. Базель, Швейцарія.
15. Чіангмай, Таїланд.
16. Вікторія, Канада.
17. Сан-Себастьян, Іспанія.
18. Ейндховен, Нідерланди.
19. Бат, Велика Британія.
20. Ольборг, Данія.
21. Вісбаден, Німеччина.
22. Трієст, Італія.
23. Гарлем, Нідерланди.
24. Аннаполіс, США.
25. Зальцбург, Австрія.
Фото: lausanne-tourisme.ch