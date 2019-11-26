Крафтові продукти й оздоровлення: як Закарпаття приваблювало туристів у Варшаві

Закарпатська область упродовж трьох днів знайомила зі своїм туристичним потенціалом відвідувачів Міжнародної туристичної виставки "TT Warsaw 2019" у столиці Польщі.

Про це повідомляє пресслужба Управління туризму та курортів ДЕРТ Закарпатської ОДА.

"Відвідувачі стенду "Zakarpattia" мали змогу ознайомитися з видами послуг гірськолижних туристичних об’єктів, закладів розміщення, об’єктів оздоровлення та відпочинку, а також з переліком дегустаційних залів, у яких можна скуштувати крафтові продукти: сир, вино, мед, леквар тощо", – йдеться в повідомленні.

Як зауважили в Управління, найбільше відвідувачів було з Польщі та Білорусі. Вони цікавилися активним та гірськолижним відпочинком, а також оздоровленням цілющими мінеральними та термальними водами.

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У Закарпатській ОДА переконані, що участь у туристичній виставці – це можливість дізнатися про нові тенденції в туристичній галузі, встановити ділові контакти та налагодити співпрацю виїзного та в’їзного туризму, а також знайти партнерів для розроблення та реалізації транскордонних проєктів з розвитку туризму.

Як повідомляє Укрінформ, Міжнародна туристична виставка "TT Warsaw 2019" проходила впродовж 21-23 листопада у Палаці культури і науки в столиці Польщі. На ній було представлено туристичний потенціал понад 50 країн з п'яти континентів. Цьогоріч Міністерство економічного розвитку об’єднало на національному стенді "UKRAINE" Луцьк, Івано-Франківськ, Кривий Ріг, Тернопіль, Львів, Київ, Чорнобиль, Одесу, Херсон, Трускавець, Хмельниччину та Чернівці з метою презентації унікальних туристичних продуктів та послуг регіонів України.

Фото: zaktour.gov.ua