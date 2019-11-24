Кривий Ріг уперше презентував індустріальний туризм у Польщі

Місто Кривий Ріг, що на Дніпропетровщині, вперше презентувало індустріальний туризм на Міжнародній туристичній виставці "TT Warshaw 2019", яка впродовж трьох днів проходила в Палаці культури та науки – найвищому хмарочосі Польщі.

Про це повідомляється на сторінці "Кривий Ріг туристичний" у Facebook.

"Серед іноземців поляки – це найкраща цільова аудиторія для відвідування нашого індустріального міста (Кривого Рогу – ред.). Багато поляків із відвідувачів виставки в Україні вже були у Львові, Києві, Одесі, Трускавці, шукають нові та цікаві місця для майбутніх подорожей, тож ми мали змогу надавати хорошу пропозицію для їх відпочинку", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, відвідувачів національного стенду України зацікавлювали мандрівкою до Кривого Рогу за допомогою окулярів віртуальної реальності. Вони дають змогу познайомитися з рукотворними об'єктами – гірничо-збагачувальними комбінатами, шахтами, коксохімічним і прокатним виробництвом, – які можуть відвідати туристи в Кривому Розі.

Фахівці з промислового туризму Інституту розвитку міста за відвідувачами найбільшої туристичної виставки Польщі сформували портрет потенційного криворізького туриста. Зокрема, це шукач нових емоцій та вражень поза межами звичних туристичних дестинацій, який зацікавлений досліджувати, вивчати або споглядати за складними виробничими процесами на діючих підприємствах та природніми явищами. Крім того, охочим здійснити мандрівку до індустріального Кривого Рогу потрібно мати високий рівень соціальної активності та стресостійкості, бо, як зауважили фахівці, щоб приїхати в пункт призначення, зробивши кілька пересадок на транспорті, слід бути неабияким відчайдухом.

Як зауважили представники Кривого Рогу, їхнє місто – це індустрія, дружня до туристів настільки, наскільки дозволяє безпека праці.

Фото: @kr.tour