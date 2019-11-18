Провокаційна реклама туристичного Вільнюса стала найкращою у світі

Туристичне промо «Вільнюс – точка G Європи» завоювало головний приз International Travel & Tourism Awards у номінації Best Destination Campaign – City.

Маркетинговій кампанії столиці Литви вдалося обійти креативні ідеї про Даллас, Лас-Вегас і Ліверпуль, пише 34travel.

Реклама зі слоганом «Ніхто не знає, де це, але варто знайти – і це чудово» з'явилася 2018 року. Її розмістили на вуличних щитах в Берліні й Лондоні, а також в соціальних мережах.

Повідомлялося, що меседж подіяв: кількість запитів про Вільнюс у Google збільшилася в кілька разів.

Розробили кампанію дизайнери Юргіс Раманаускас, Скайсте Каурінайте й Угніус Мікште з рекламної школи Atomic Garden. Як пояснив Раманаускас, ключова ідея їхнього візуалу полягає в тому, що більшість людей навіть не уявляють, де розташовано Вільнюс, але коли потрапляють до литовської столиці, то вона їх неймовірно вражає.

The International Travel & Tourism Awards – престижна нагорода в сфері подорожей. Вона вручається в 15 номінаціях.