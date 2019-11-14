Свинка-терапевт допомагає пасажирам зняти стрес в аеропорту Сан-Франциско

В американському Сан-Франциско свиня стала повноцінною робітницею аеропорту. Її мета – заспокоїти пасажирів, які переживають перед польотом.

П'ятирічна карликова домашня свиня Лілу та її власниця є частиною програми Wag Brigade, яка покликана терапевтично вплинути на психіку людини, пише Daily Mail.

"У кашкеті пілота і з пофарбованими в яскраво-червоний колір ратичками Лілу прослизає через металошукач і біжить до виходу на посадку. Вона піднімає ратичку на знак вітання, позує для селфі й розважає пасажирів мелодією на своєму іграшковому піаніно", - пише видання.

Власниця свинки розповіла, що переважно пасажирів вдається відволікти від хвилювання, пов'язаного з польотом, і поліпшити їм настрій.

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У вільний від служби час Лілу живе зі своєю власницею в її квартирі в Сан-Франциско. Свинка дотримується спеціальної білково-овочевої дієти, щодня здійснює прогулянки околицями, а спить у власному ліжечку.

Менеджер з обслуговування гостей аеропорту Дженніфер Казарян каже, що Лілу - перша в світі свиня для терапії на летовищі. Крім неї, в програмі Wag Brigade задіяні собаки різних порід і розмірів. Всі тварини цієї програми мають бути з неконфліктним характером, гарними манерами й випромінювати дружелюбність, а також пройти спеціальне навчання.

Фото: facebook.com/lilouthepig