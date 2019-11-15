В Анкарі представили туристичні можливості України

Посольство України в Турецькій Республіці представило український стенд на 4-й туристичній виставці в Анкарі.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Так, український стенд інформує про основні туристичні напрямки та визначні місця нашої країни, про різні види відпочинку: від культурно-пізнавального та гастрономічного до гірськолижного та зеленого туризму.

Туристична виставка в Анкарі. Фото: Ольга Будник/Укрінформ

«На нашій виставці представлено 22 країни, 60 туроператорів та туристичних агентств. Також на виставці представлена більшість регіонів Туреччини. Її мета - привернути увагу до Анкари як туристичного об’єкта, історичних та культурних багатств столиці та регіону», - зазначили організатори виставки.

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До участі в туристичній виставці запрошені посольства різних країн, аби познайомити гостей виставки із туристичними напрямками, культурою та традиціями своїх країн.

Як повідомлялося, минулого року Україну відвідали 300 тисяч громадян Туреччини, позаминулого – 250 тисяч. Щотижня між Україною та Туреччиною відбувається в середньому 200 рейсів.