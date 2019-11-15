Унікальні знахідки археологів, зроблені у Західному регіоні України, представили у новій експозиції Історико-краєзнавчого музею міста-супутника Львова – Винників.

Про це повідомляє пресслужба Львівської облдержадміністрації.

“В Історико-краєзнавчому музеї м. Винники відкрили 3 нові зали – археологія Західного регіону. Експозиція покликана популяризувати археологію, застосовуючи для цього нові технології. Широке використання ілюстративного матеріалу, відеороликів, звукових ефектів та різноманітних реконструкцій доступно та якісно розкриває цікаві сторінки історії. Експозиція є цікавою не тільки науковцям, а й усім, хто хоче більше дізнатися про історію свого краю”, – йдеться в повідомленні.

У місті-супутнику Львова показали унікальні археологічні знахідки / Фото: loda.gov.ua

У музеї представлені унікальні артефакти, які археологам вдалося віднайти, досліджуючи пам’ятки Західного Побужжя і Верхнього Подністер’я впродовж кількох десятків років.

Читайте також: Львівський аеропорт стане локацією для туристичного форуму

Окрасою експозиції називають «меч вікінга», а також матеріали із дослідження могильника римського часу в Карові, які нещодавно поповнили фондову збірку музею: вироби зі скла, прикраси, зброя, унікальний бронзовий казан, римська кераміка тощо.

На реалізацію проекту зі створення нової експозиції з обласного бюджету виділили 200 тис. грн, Кабмін за програмою «Малі міста – великі враження» скерував 400 тис. грн, окрім того, 400 тис. грн надав місцевий бюджет.