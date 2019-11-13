У новому археологічному музеї Львова покажуть "меч вікінгів" і давній "смайлик"

У місті Винники, підпорядкованому Львову, в п'ятницю, 15 листопада відкриють новий археологічний музей, в експозиції якого буде представлено археологічні артефакти Західного регіону України.

Як заявили в пресслужбі комунального закладу Львівської обласної ради "Історико-краєзнавчий музей", відвідувачі, зокрема, зможуть побачити "меч вікінгів", один із трьох у світі казанів із зображенням свебських воїнів, фрагмент кам’яної плитки зі "смайликом" та інші унікальні артефакти, повідомляє "Четверта студія".

"Експозиція нового музею покликана популяризувати археологію, застосовуючи для цього нові технології. Саме широке використання ілюстративного матеріалу, відеороликів, звукових ефектів та різноманітних реконструкцій доступно та якісно розкриває цікаві сторінки історії. Експозиція є цікавою не тільки науковцям, а й усім, хто хоче більше дізнатися про історію нашого краю", – зазначається в повідомленні.

У новій експозиції відвідувач, зокрема, матиме змогу дізнатися про історію регіону з найдавніших часів і до ХVІІІ ст. У музеї будуть представлені унікальні артефакти, які археологам вдалося віднайти, досліджуючи пам’ятки Західного Побужжя і Верхнього Подністер’я впродовж кількох десятків років.

Фото: КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей»

Перша зала розповідатиме про історію регіону від 10 тис. років до н. е. і до V ст. до н. е. та охоплюватиме такі історичні періоди, як палеоліт, мезоліт, неоліт, енеоліт, добу бронзи і раннього заліза. Саме тут можна буде побачити фрагмент кам’яної плитки зі "смайликом", дізнатися про життя і побут населення трипільської культури, оглянути рідкісний вотивний скарб бронзових виробів.

Про історію краю у І тис. н. е. розповідатиме друга зала. Окрасою цієї частини експозиції стане так званий "меч вікінга", а також матеріали із дослідження могильника римського часу у Карові, які нещодавно поповнили фондову збірку музею: вироби зі скла, прикраси, зброя, унікальний бронзовий казан, імпортна римська кераміка.

У третій залі можна буде дізнатися про історію формування нашої держави протягом Х – ХVІІІ ст. на основі огляду артефактів із літописних міст Звенигорода, Буська, Галича та Пліснеська, а також Львова. Кожен із представлених артефактів розповідає про побут тогочасного міщанина, дає інформацію про його заняття, ремесла.

Урочисте відкриття музею розпочнеться о 12.00 у місті Винники на вулиці Галицька, 26.

Як повідомляв Укрінформ, на початку березня в Національному заповіднику "Софія Київська" відбулася урочиста церемонія передачі унікального артефакту – меча каролінгського типу кінця Х століття – комунальному закладу Львівської обласної ради "Історико-краєзнавчий музей". Меч вилучили у контрабандистів під час спільної операції українських та естонських правоохоронців.