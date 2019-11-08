Львівський музей Грушевського «перейшов» у 3D-формат

У Державному меморіальному музеї Михайла Грушевського у Львові створили проєкт доповненої реальності. Він дає змогу мандрувати всіма приміщеннями дому Грушевських віртуально, «оживлювати» експонати з листівок.

Як ідеться в сюжеті Zaxid.net, найперше львівські IT-фахівці відсканували саму будівлю – зовні й усередині, використавши для цього кілька технологій.

«Зробили геодезію, після чого було сканування 3D-сканером самого фасаду будинку, потім сканування всередині кожної кімнати. І останній етап — це була фотограмметрія, тобто фотографування, коли вже на оцю модель наклали світлини», – розповів учасник проєкту Роман Метельський.

Для віртуальної екскурсії треба завантажити на смартфон чи планшет безкоштовний додаток DMH Lviv AR і навести камеру на листівки, які роздають у музеї. Так, можна заглянути у кожну кімнату, навіть туди, куди відвідувачів музею не впускають.

«Можемо потрапити у підвали, на горище, у кабінет директора, у канцелярію. Тобто там, де не ходять відвідувачі», — зазначила координаторка проекту, вчений секретар музею Софія Легін.

Окрім того, в межах проєкту відсканували понад 20 раритетів, особистих речей Грушевських – треба навести смартфон на листівку, і зображення стає об'ємним. Так можна побачити пам'ятник Михайлові Грушевському, горнятка, підсвічник, порцеляну, печатки часів УНР.

«До прикладу, один із відсканованих експонатів – куманець – належав не просто Михайлові Грушевському, а його батькові Сергію Федоровичу. Така родинна реліквія», — зауважила Легін.

Творці проєкту зазначають, що він дає змогу потрапити у музей, не виходячи з дому. Насамперед, це буде корисно для людей з інвалідністю або тим, кому більше до вподоби мандрувати віртуально.

«Інновація полягає в тому, що музеї починають говорити з сучасними молодими людьми їхньою мовою. Ми не розказуємо: ось колись було так чи так – на тобі твій телефон, в якому ти живеш, вивчай експонат», – додав Роман Метельський.