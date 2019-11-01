Давнє городище на Львівщині відтворили в 3D-форматі

У мережі опублікували першу 3D-реконструкцію древнього міста Пліснеськ, на території якого сьогодні розташовується село Підгірці, що на Львівщині.

Відео розмістив Історико-культурний заповідник «Давній Пліснеськ» на сторінці в Facebook.

«За сприяння Українського культурного фонду ми провели реконструкцію та здійснили 3D-візуалізацію планувальної структури Пліснеського археологічного комплексу впродовж VII-XIII століть», – йдеться в повідомленні.

У 3D-реконструкції представлено понад 80 реконструйованих об’єктів оборонної, житлово-господарської та сакральної архітектури. Робота в проєкті "3D-модель Стародавнього Пліснеська" в межах програми УКФ "Створюємо інноваційний культурний продукт" зайняла п’ять місяців.

Як повідомляє zaxid.net, давній Пліснеськ був одним із центрів Карпатських хорватів і за площею, що становила 250 гектарів, на ті часи належав до найбільших міст Східної Європи. Після X століття місто занепало й розбудувалося заново трохи згодом, вже у часи Київської Русі. Втім, за розмірами городище було значно меншим за попереднє.

У 3D-моделі відтворили різні періоди міста, починаючи від тих часів, коли тут було тільки святилище. А найповніше зображено слов'янський час – розквіт Пліснеська.

«Наша 3D-реконструкція базується, по-перше, на результатах 200-літніх археологічних розкопок, по-друге, це етнологічні реконструкції, які базуються на будівлях народного житла», – пояснив автор ідеї проєкту Віталій Ляска.

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Зазначається, що 3D-модель Пліснеська – перший крок до створення тут скансену: планують промаркувати стежки і відбудувати житла. Але найбільшою атракцією стане те, що тут знову завирує життя – реконструктори відтворять побут середньовіччя, тож відвідувачі зможуть, наприклад, самостійно приготувати їсти так, як це робили жителі давнього Пліснеська.

«Ми можемо не повністю робити відбудову, лише частково, а частково зробити доповнену реальність, частково можна зробити екскурсію віртуальну. І у цьому нам допоможе 3D-модель», – зазначив директор історико-культурного заповідника «Давній Пліснеськ» Володимир Шелеп.