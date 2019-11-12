Львівщина представила свої туристичні можливості в Лондоні

Львівська область вперше представила свої туристичні можливості й пропозиції на всесвітній виставці WTM 2019 у Лондоні.

Про це повідомила пресслужба облдержадміністрації.

«WTM London є однією з найкращих можливостей для світової спільноти об‘єднатися заради успішного туристичного майбутнього усіх континентів, презентувати себе, знайти потенційних партнерів і запропонувати мандрівникам нові цікаві локації. Львівщина як туристична дестинація отримала багато позитивних фідбеків і зацікавленості у подальшому партнерстві», - зазначила начальник управління туризму і курортів ЛОДА Наталя Табака.

За її словами, в області успішно розвивається активний, культурно-пізнавальний, медичний та гастротуризм, а кількість іноземних туристів зростає. Щоб розширити географію мандрівників та потенційних партнерів, використано можливості виставки. Вона пропонує формат B2B та G2B перемовин, де одразу можна презентувати туристичні особливості регіону та обговорити можливості співпраці. Відтак, біля стенду області відбулися зустрічі з представниками консалтингових компаній, туристичних агенцій, медіа представників, фотографів, тревелблогерів та інфлюенсерів.

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Також на стенді Львівщині презентували туристичний путівник «Персональний гід Львівщиною», до якого увійшли головні еко- та природні локації області, бальнеологічні та гірськолижні курорти, культурно-пізнавальні об‘єкти.

WTM London вважається провідною глобальною подією у туристичній індустрії для зустрічей з галузевими професіоналами та встановлення ділових відносин. Завдяки своїм галузевим мережам та неперевершеному глобальному охопленню, WTM London створює особисті та ділові можливості, забезпечуючи клієнтам якісні контакти.