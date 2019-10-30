«Дорогу кохання» в Чінкве-Терре знову відкриють для відвідування

Стежку Via dell'Amore - «Дорога кохання» - в італійському Національному парку Чінкве-Терре відкриють для відвідування до 2023 року.

Її було закрито після серйозного зсуву ґрунту в вересні 2012 року, через який постраждали четверо туристів, пише The Local.

Маршрут відновлюють за рахунок коштів регіону Лігурія, міністерства культури й міністерства довкілля Італії. Загалом планують витратити близько 12 мільйонів євро.

Ремонтні роботи передбачають розширення штучного тунелю, що проходить під ділянкою, яка вважається найбільш небезпечною, а також встановлення сталевої сітки й болтів для закріплення каменів над і під стежкою.

Довжина дороги, що з'єднує села Ріомаджоре та Манарола, - трохи більше кілометра. З її висоти відкриваються мальовничі краєвиди, адже прокладена вона над скелястими кручами вздовж моря.

Сам парк Чінкве-Терре розташований на Лігурійському узбережжі та є об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО.

Фото: primocanale.it