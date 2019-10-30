«Дорогу кохання» в Чінкве-Терре знову відкриють для відвідування
Її було закрито після серйозного зсуву ґрунту в вересні 2012 року, через який постраждали четверо туристів, пише The Local.
Маршрут відновлюють за рахунок коштів регіону Лігурія, міністерства культури й міністерства довкілля Італії. Загалом планують витратити близько 12 мільйонів євро.
Ремонтні роботи передбачають розширення штучного тунелю, що проходить під ділянкою, яка вважається найбільш небезпечною, а також встановлення сталевої сітки й болтів для закріплення каменів над і під стежкою.
Довжина дороги, що з'єднує села Ріомаджоре та Манарола, - трохи більше кілометра. З її висоти відкриваються мальовничі краєвиди, адже прокладена вона над скелястими кручами вздовж моря.
Сам парк Чінкве-Терре розташований на Лігурійському узбережжі та є об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО.
Фото: primocanale.it